Gas esilarante: l’ordinanza dei comuni di Mazzano, Nuvolento e Nuvolera contro l’uso ricreativo.

Arriva l’ordinanza che vieta l’uso del gas esilarante

Un’ordinanza contingibile ed urgente è stata adottata da parte dei comuni di Mazzano, Nuvolento e Nuvolera contro l’uso ricreativo del protossido d’azoto (N2O) meglio noto come “gas esilarante”. Una misura che i tre comuni hanno dovuto necessariamente adottare a seguito di numerosi episodi sul territorio ed al ritrovamento di palloncini a bombolette esauste. Il tutto a riprova della cattiva abitudine in voga tra i giovani di uso a scopo ricreativo ignorandone le conseguenze.

Le misure

Come si legge all’interno del testo dell’ordinanza, scaricabile, dai siti istituzionali dei tre enti, ad essere vietati sono la vendita e l’acquisto da parte dei minori, vietato poi l’uso e la detenzione per fini creativi. A tal fine sono stati attivati controlli sul territorio per scovare eventuali irregolarità: sono previste, in caso di mancato rispetto delle condotte stabilite all’interno dell’ordinanza, sanzioni fino a 500 euro (che raddoppia in caso di recidiva). Tali misure resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2026.

In evidenza un’immagine creata con l’intelligenza artificiale.