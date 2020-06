Presentato l’ultimo progetto del Bilancio partecipativo 2018.

Garage restaurati: presentato l’ultimo progetto del Bilancio partecipativo

E’ stato presentato questa mattina l’ultimo progetto (su 8 finalisti ne erano stati premiati ben 7) del Bilancio partecipativo 2018. Il progetto Sicuri voi Sicuri noi, promosso dall’associazione Cor Unum, aveva totalizzato 152 preferenze. Un importante traguardo per un sodalizio che si occupa del trasporto di persone con disabilità o con difficoltà. Sul tavolo sono stati messi 39mila euro, per il restauro dei garage (ex magazzini depositi della Terza villa di Palazzolo) utilizzati per parcheggiare tre dei sette mezzi a disposizione dell’associazione guidata da Margherita Lozio. Alla presentazione c’era anche il sindaco Gabriele Zanni, che ha presentato nel dettaglio l’intervento: “I lavori sono stati affidati a tre ditte, due delle quali di Palazzolo. Interventi come questo servono anche per far ripartire l’economia dopo l’emergenza sanitaria. Ma soprattuto hanno importanti ricadute sulla comunità”.

Edizione Bilancio partecipativo 2019

Per quanto concerne la nuova edizione (anche quest’anno sono stati messi sul piatto 200mila euro), partita l’anno scorso e interrotta a causa del Covid, il sindaco ha spiegato che il lavoro degli uffici comunali è ripartito: “A settembre verranno svelati i finalisti e verso la fine di ottobre si potrà il progetto che si preferisce”.