Il talento «made in Palazzolo» spicca su tutta l’Italia. Francesco Daniele Farruggio, 17 anni, alunno dell’Istituto Falcone, è il vincitore della Gara Nazionale di Grafica e Comunicazione andata in scena il 27 e 28 aprile all’Acof di Busto Arsizio. Un contest di alto livello, dedicato alle classi IV delle scuole a indirizzo grafico, dove studenti e studentesse di ogni regione si danno battaglia a colpi di idee e creatività.

Gara nazionale di grafica: il migliore è uno studente di Palazzolo sull'Oglio

L’annuncio è arrivato a inizio luglio, durante gli esami di maturità. «La verità? Ero sbigottito, ho avuto bisogno di una settimana intera per realizzare la cosa», ha commentato il giovane, che in primavera era stato selezionato dal Falcone tra tutti i sui compagni per rappresentare l’Istituto all’edizione 2023 della gara promossa dal Miur, evento che quest’anno ha richiamato nel plesso del Varesotto 35 partecipanti provenienti da tutta la Penisola, chiamati a mettere a prova le loro capacità progettando logo, materiale comunicativo (volantini, pieghevoli ecc.) e merchandising vario che verranno utilizzati dall’associazione culturale-sportiva Panathlon in occasione dell’assemblea nazionale di Rapallo, all’inizio del prossimo anno. Una prova non semplice, se poi si pensa che il tema è stato svelato solo all’inizio della gara.

Daniele è l'orgoglio del Falcone

Inaspettata (e non per mancanza di fiducia, quanto per i numerosi talenti in corsa per la vittoria, fra cui gli studenti bresciani del Golgi di Brescia, del Bazoli di Desenzano e del Perlasca di Vobarno), la vittoria è stata accolta con orgoglio dalla Dirigenza, dal corpo docenti (in particolare dal professor Tommaso Pasini, che ha seguito il suo studente durante la preparazione e lo ha accompagnato alla gara), dai compagni e dallo stesso Daniele, la cui passione per la grafica nasce in famiglia e che ora sogna un futuro nelle aule dell’Accademia Santa Giulia, per poi affiancare i suoi genitori nel loro studio di fotografia e videomaking.

Al di là del successo individuale, questo prestigioso risultato sarà anche un’occasione di visibilità per l’Istituto Falcone che, di fatto, si è guadagnato il diritto di ospitare la prossima edizione della rassegna nel 2024.