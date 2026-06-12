Gambara: rubano la bicicletta e la nascondono a casa, scatta la denuncia.

Bicicletta rubata a Gambara

A seguito della denuncia presentata per furto di bicicletta a Gambara, ieri (giovedì 11 giugno 2026) i carabinieri della locale stazione, hanno perquisito due giovani residenti nel comune della Bassa bresciana.

Scatta il sequestro

Ad essere perquisita l’abitazione di uno dei due soggetti dove è stata trovata la bicicletta: quest’ultima è stata quindi sequestrata e poi restituita al legittimo proprietario. I due giovani sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato in concorso.