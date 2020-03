Sono apparsi questa mattina portando una testimonianza positiva

Gambara palloncini con messaggi di speranza

Un risveglio che fa sorridere in questo periodo grigio. A colorare il centro del paese sono stati diversi palloncini creati dai ragazzi del centro parrocchiale Paolo VI con messaggi di speranza per i concittadini, per spingerli a non abbattersi a quanto sta colpendo il nostro territorio, non solo locale ma nazionale.

Il Covid-19 non ferma la voglia dei giovani di reagire, di guardare al futuro con positività e determinazione, di riprendersi la vita, la quotidianità, a sfruttare questo periodo per migliorarsi come individui.

Palloncini e ghirlande hanno interessato diversi angoli del Comune bassaiolo, essi sono un segnale rivolto a tutti, e stanno a significare che questo non è il momento di abbattersi né tantomeno di avere paura, al contrario, è il momento di mostrare la parte migliore di ciascuno di noi nella responsabilità, nell’attenziona verso il prossimo, nella solidarietà, sempre con il sorriso sulle labbra e con la gioia nel cuore.

Tutto questo è stato spiegato anche sulla pagina del centro parrocchiale in Facebook, nella quale è stato spiegato questo intento ma dove è anche stato chiesto di rispettare le misure preventive di contenimento del Covid-19 e di evitare i comportamenti sconsiderati.

“I cancelli dell’oratorio rimarranno chiusi ma non rimangono chiusi i cancelli del cuore: l’oratorio così come la scuola, il lavoro, la famiglia, non sono un luogo ma è la relazione – si legge nel post sul social – Non abbiamo paura perché sappiamo che il colore dell’amore di Dio è sempre noi”.

