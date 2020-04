un’autovettura con tre persone a bordo si aggirava nei giorni scorsi a Gambara

Gambara a spasso con la droga da spacciare

Durante i controlli per garantire il rispetto delle misure imposte in materia di prevenzione sul diffondersi dell’epidemia Covid-19, i Carabinieri della stazione di Gambara nei giorni scorsi, hanno effettuato il controllo di un’autovettura con tre persone a bordo.

Alle domande dei militari l’uomo al volante ha dichiarato che i due passeggeri a bordo con lui erano in realtà i spacciatori da cui si riforniva di stupefacente. A seguito di questa dichiarazione è scattata la perquisizione personale. I due passeggeri 30enni di origine magrebina, sono stati trovati in possesso di 50 grammi di eroina, 5 grammi di cocaina e 2 di hashish, in dosi pronte allo spaccio.

I Carabinieri hanno quindi tratto in arresto i due uomini per il reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Sottoposti a rito direttissimo, per via telematica, il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto la detenzione in carcere.

