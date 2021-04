Il suo talento la porterà a esibirsi a breve in un concerto online in collaborazione con la Repubblica Ceca.

Gaia Parzani vola alto nelle classifiche con il suo “Dilemma”

Dicono che non ci sia spazio per i giovani e per i loro talenti, soprattutto in questo momento.

Già, dicono.

Ma la verità è un’altra e Gaia Parzani ne è lo splendido esempio.

Sedici anni, nata e cresciuta a Travagliato, è l’astro nascente della musica italiana.

A segnare la svolta proprio il periodo di lockdown, che le ha permesso di concentrarsi con dedizione sui primi singoli, rilasciati su tutti gli store digitali le piattaforme di musica.

Ambiziosa e determinata, ha scelto per esprimersi un nome d’arte peculiare ovvero “Dilemma”.

“È un termine in cui mi rispecchio – ha approfondito la cantante – Rappresenta un problema che offre un’alternativa tra una o più opzioni. Mi affascinava inoltre il fatto che si potesse leggere e interpretare allo stesso modo in italiano e in inglese, le due lingue in cui compongo e canto”.

