Furto sacrilego nella chiesetta di San Sebastiano: rubato il prezioso tabernacolo. I ladri sono entrati in azione nella giornata di giovedì. Nessuno si è accorto di nulla, nonostante proprio davanti all’ingresso della chiesetta ci siano le maestranze al lavoro, impegnate nel rifacimento della pavimentazione di via Britannici. Forse i ladri hanno agito all’ora di pranzo, quando gli operai erano in pausa. Sta di fatto che è stato trafugato il tabernacolo della chiesetta collegata all’omonimo oratorio nel quartiere Mura.

Il furto è stato scoperto dal custode mentre stava chiudendo la struttura, che durante il giorno è aperta ai fedeli. E proprio per questo non ci sono segni di effrazione: il ladro è entrato ed è uscito dalla chiesetta con il tabernacolo. Sul caso indagano i Carabinieri di Palazzolo.