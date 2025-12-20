Tentata rapina

Furto nella notte all’ufficio postale di Maclodio: sono in corso le indagini per risalire ai responsabili

I malviventi hanno forzato una finestra per entrare

Maclodio · 20/12/2025 alle 16:30

L’allarme è scattato poco prima delle 3 di questa notte, i malviventi hanno preso di mira la sede di via Carlo Alberto Dalla Chiesa a Maclodio.

I ladri sono scappati a mani vuote

Per entrare hanno forzato una finestra: una volta all’interno, i malviventi hanno rovistato in alcune cassette della corrispondenza, per poi darsi alla fuga a mani vuote prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.  Sul posto sono intervenute tempestivamente le pattuglie dei Carabinieri della sezione Radiomobile di Chiari e della Stazione di Castrezzato.  Al momento non sono stati ancora quantificati eventuali ammanchi e non risultano elementi utili a identificare i veicoli utilizzati dai responsabili. Stando agli inquirenti, potrebbero essere gli stessi responsabili dell’incursione avvenuta a inizio novembre, sempre nell’ufficio postale di Maclodio. Alcuni ignoti si erano introdotti forzando la stessa finestra e avevano rubato diversi pacchi in giacenza per la consegna. Non solo: i ladri avevano anche sottratto la vettura di servizio, una Fiat Panda parcheggiata poco distante. L’auto era stata ritrovata il giorno successivo, abbandonata nella zona industriale del paese.

