Un colpo studiato nei dettagli, messo a segno con modalità che non lasciano dubbi sulla professionalità della banda che nella notte tra sabato 29 e domenica 30 novembre ha preso di mira il punto vendita Trony di Chiari, nel complesso commerciale in via Brescia. Ancora da quantificare invece l’ammontare della spaccata, sulla quale indagano i carabinieri della compagnia di Chiari.

Furto nella notte al Trony di Chiari: la banda colpisce passando dal tetto

Secondo quanto ricostruito i malviventi si sarebbero introdotti nel centro commerciale calandosi dal tetto, aprendosi un varco nel soffitto del negozio per poi calarsi all’interno. Hanno agito indisturbati: sembra che a causa dei lavori di manutenzione in corso all’interno della struttura, l’allarme non sia entrato in funzione. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul bottino (sicuramente non indifferente) né sull’eventuale presenza di indizi utili, ma gli investigatori stanno lavorando per ricostruire gli spostamenti della banda e eventuali telecamere esterne che possano aver ripreso la fuga. Gli inquirenti non escludono alcuna pista.

Un colpo simile a Manerbio nel 2019

L’episodio richiama un colpo andato a segno a Manerbio, nel maggio del 2019, quando una banda di ladri aveva preso di mira il centro commerciale Le Arcate. Passando dal sottotetto della struttura, i malviventi si erano intrufolati nei condotti dell’aria e hanno sfondato il soffitto di un’agenzia di viaggi: una volta all’interno, dopo aver svaligiato la cassaforte, si sono aperti una via nei locali adiacenti (un negozio di abbigliamento e una profumeria) rubando prodotti per oltre 50mila euro.