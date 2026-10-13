Furto nella notte al bar della stazione: rubati sigarette e Gratta e Vinci

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Un bottino ingentissimo, che si aggirerebbe intorno ai 100mila euro, in sigarette e Gratta e Vinci. Questo il malloppo del furto al bar della stazione di Rovato.

Furto nella notte al bar della stazione

Sono entrati in azione in due, con volto coperto e guanti alle mani. Hanno forzato la finestra che si affaccia sulla banchina dei treni e si sono introdotti nel Bar alla Stazione passando dal locale adibito a cucina. In pochi istanti, hanno fatto razzia di sigarette e Gratta e vinci, per poi dileguarsi passando, quasi sicuramente (visto che dalle telecamere pubbliche presenti in zona non si registra il loro passaggio), dai binari della ferrovia. Sarebbe questa la dinamica del furto andato in scena nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 ottobre nello storico esercizio di via Lombardia. Il bar è munito di sistema antifurto che tuttavia, forse per un guasto, non è entrato in funzione; i carabinieri della stazione di Rovato hanno passato al setaccio le telecamere di videosorveglianza, ricostruendo il blitz, durato pochi minuti. I danni sono circoscritti (sostanzialmente le inferriate divelte e la finestra forzata, peraltro subito riparata) ma il bottino è ingentissimo: da una prima stima, sarebbe stata asportata merce per un valore vicino ai 100mila euro.

Rubati sigarette e Gratta e Vinci: indagini in corso

Il furto sarebbe avvenuto tra l’una e le due di notte, ma la chiamata al 112 è scattata solo intorno alle 3.30, quando una delle dipendenti ha raggiunto il bar per cominciare i preparativi necessari per dell’apertura giornaliera. Il titolare ha sporto denuncia; per i Gratta e Vinci, sono stati recuperati i relativi numeri di serie. Le indagini dei carabinieri proseguono a 360 gradi nel tentativo di identificare gli autori del colpo.