E’ stato sorpreso in piena notte mentre si trovava all’interno di un’azienda florovivaistica di Palazzolo sull’Oglio intento a rovistare tra gli scaffali con una torcia e parte della refurtiva già raccolta. Per questo motivo, un 51enne bresciano è stato arrestato in flagranza di reato per furto aggravato.

Furto nel vivaio nella notte: arrestato un 51enne a Palazzolo sull’Oglio

L’allarme è scattato intorno alle 2 di questa notte. A sorprenderlo sono stati i titolari dell’attività, la floovivaistica Verzeletti in viale delle Rimembranze, vicino al cimitero, allertati dal sistema d’allarme. I Carabinieri della Stazione di Iseo, con il supporto del Nucleo Radiomobile di Chiari, sono intervenuti tempestivamente sul posto, sorprendendo l’uomo all’interno del punto vendita.

Bloccato dai militari, è stato sottoposto a perquisizione: in suo possesso sono stati rinvenuti il fondo cassa, diverse confezioni di rose stabilizzate e ceri pronti per essere asportati, oltre a strumenti atti allo scasso, tra cui due puntali in ferro, una tenaglia e una chiave inglese.

L’uomo è stato quindi arrestato, stamattina (giovedì 2 aprile 2026) ci sarà l’udienza di convalida.