Furto in un magazzino di abbigliamento e strade bloccate con furgoni per garantirsi la fuga

Furto in un magazzino di abbigliamento di Poncarale e strade bloccate con furgoni rubati per garantirsi la fuga.

Furto a Poncarale

Un furto organizzato nei minimi dettagli, che riconduce a dei veri professionisti.

I ladri hanno preso di mira la ditta di Poncarale “Speed54” srl (stoccaggio abbigliamento moda/brand grandi firme). Il blitz è andato in scena stamattina poco dopo le 4: sconosciuti travisati, dopo aver bloccato strade di accesso con furgoni rubati, hanno forzato recinzione e porta di accesso e sono penetrati nel capannone rubando numerosi capi firmati. Non è ancora quantificato il danno, ma sicuramente si tratta di un'ingente somma. Come detto però i malviventi non hanno lasciato nulla al caso, ma anzi hanno bloccato le strade adiacenti (come si può vedere dalla foto) con dei furgoni rubati e a quanto pare anche con chiodi lungo la strada. In questo modo si sono garantiti la fuga. Inutile dire che per gli abitanti di Poncarale, così come per i cittadini dei Comuni limitrofi Montirone e Bagnolo Mella, è stata una mattinata da incubo con strade bloccate e disagi a non finire.