Furto in un cantiere edile a Orzinuovi: in manette un 55enne del posto.

A Orzinuovi: furto in un cantiere edile

Sono scattate le manette ai polsi di un uomo di 55 anni di Orzinuovi nella serata di ieri (domenica 15 febbraio 2026): già noto alle forze dell’ordine, è ritenuto responsabile di furto aggravato ai danni di un cantiere edile del luogo.

I carabinieri sono intervenuti in un cantiere operante nel settore dell’edilizia per la realizzazione di un pozzo con il relativo impianto di connessione alle opere di urbanizzazione, in via Allende a Orzinuovi. Il 55enne è stato bloccato lungo una via limitrofa mentre si allontanava dal cantiere dopo aver sottratto due rampe in alluminio usate per il carico di mezzi da lavoro. Non era solo, con lui un complice il quale, accortosi della presenza dei carabinieri, si è dato alla fuga facendo perdere le tracce.

Refurtiva di circa 400 euro

Il 55enne ha rubato merce per un valore di circa 400 euro, refurtiva che è stata poi interamente recuperata e restituita al responsabile del cantiere il quale ha formalizzato la denuncia.

Dopo essere stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Verolanuova, questa mattina (lunedì 16 febbraio 2026) è stato trasferito al Tribunale di Brescia per l’udienza di convalida e nel primo pomeriggio, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto disponendo nei confronti dell’indagato la misura degli arresti domiciliari.