Furto in un appartamento a Collebeato, rubate anche un bici ed un’auto: arrestato 34enne.

A Collebeato furto in appartamento

Nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 ottobre 2025 i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Gardone Val Trompia hanno arrestato un cittadino tunisino di 34 anni con precedenti di polizia. L’uomo è considerato responsabile di furto in abitazione ed è stato denunciato a piede libero per ricettazione e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L’intervento da parte della Centrale Operativa è partito a seguito di una serie di richieste di intervento nelle vie limitrofe alle abitazioni. Proprio qui hanno individuato e fermato il soggetto a bordo di una bicicletta mentre tentava di fuggire. Il 34enne è stato quindi perquisito: all’interno dello zaino sono stati trovati monili in oro, denaro contante, documenti e carte di credito asportate in un’abitazione di via Roma. Anche la bicicletta su cui viaggiava l’uomo é risultata rubata poco prima in altra abitazione della zona.

I Carabinieri hanno anche hanno anche trovato le chiavi di un’autovettura – rintracciata poi poco distante – rubata nella serata ad un cittadino di Castenedolo, e verosimilmente utilizzata per giungere in zona.

In carcere

Tutti i beni asportati e trovati sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari. L’arrestato é stato condotto in carcere a Brescia e, a seguito dell’udienza di convalida di questa mattina (mercoledì 22 ottobre 2025), il GIP del Tribunale di Brescia ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere.