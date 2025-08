Il caso

Il responsabile è tornato sui suoi passi e riconsegna il borsello rubato e i soldi all'interno

Il furto finisce a lieto fine ad Azzano Mella: il soggetto identificato dal proprietario riporta l’importo sottratto dentro al locale

Furto in pizzeria, torna e restituisce il maltolto

E’ accaduto nei giorni scorsi nella nota pizzeria “Benvenuti al Sud”. A raccontarlo è il proprietario Sergio Costabile ancora in preda allo stupore per l’evento subito.

Una serata come tante altre, un cliente abituale entra nel locale, ordina una pizza e attende la preparazione, paga il conto e, cordialmente, se ne va. Peccato che nei giorni scorsi non è stata questa la routine.

"Una delle scorse sere un cliente che conosciamo perché spesso viene da noi per bere qualcosa o per prendere la pizza è entrato nel nostro locale, mentre noi stavamo preparando degli ordini in cucina e, approfittando di un momento di tranquillità, ha deciso di sottrarci il borsello delle consegne a domicilio contenente circa 140 euro e andarsene".

Di quanto accaduto se ne sono accorti a fine serata, quando, facendo i conti quella cifra mancava in cassa.

"Abbiamo riverificato i conti e quella cifra mancava e ci siamo accorti che il borsello che usiamo per dare i resti nelle consegne a domicilio non c’era più - ha spiegato Sergio - Così il sospetto che fosse entrato qualcuno e lo avesse preso ci ha spinto a vedere le registrazioni delle telecamere. Il nostro locale è regolarmente videosorvegliato così abbiamo guardato i filmati".

Nei frame il titolare e il personale hanno visto in modo inequivocabile l’evoluzione dei fatti. In un primo momento l’uomo (tra i 30 e i 40 anni) entra nel locale, mentre tutti sono in cucina si guarda intorno più volte all’ingresso e accertato non ci fosse nessuno in arrivo, è passato dietro al bancone e ha preso il borsello e si è defilato.

"Mi ha lasciato senza parole, non tanto il furto in sé, che qualche giorno fa è stato subito anche da altri pubblici esercizi della zona, ma chi lo ha compiuto - ha spiegato Sergio - Riconosciuto il soggetto, lo abbiamo rintracciato e gli abbiamo spiegato della visione delle registrazioni e gli abbiamo chiesto di poterci restituire l’importo sottratto. Il lieto fine è che il giorno dopo l’accaduto si è recato da noi e ha restituito il tutto. Credo abbia compreso il gesto e si è scusato".

L'appello

L’appello del noto maestro pluripremiato della pizza è rivolto ai colleghi esercenti.