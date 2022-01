Furto in piena notte in un negozio di via Brescia, si tratta del quarto in quattro anni

Ha sfondato la vetrina, forzato la porta di ingresso e si è introdotto nel negozio di usato per bambini andandosene con un centinaio di euro del fondo cassa. Per RiCircolo di via Brescia a Provaglio d'Iseo si tratta del quarto furto subito in quattro anni e l’amarezza, oltre all’esasperazione, è tanta.

Erano le 3.30 circa della notte tra domenica 2 e lunedì 3 gennaio quando è scattato l’allarme dell’impianto di videosorveglianza e la proprietaria dell’attività commerciale, Marina Sandrinelli, è stata svegliata nel cuore della notte.

Dai video dell’impianto di sorveglianza si vede un uomo a volto scoperto: le immagini sono al vaglio dei militari per cercare di risalire all’autore del furto.

«Avevamo un centinaio di euro di fondo cassa in monete da uno e due euro - ha proseguito la titolare - Ciò che lascia sbigottiti è il fatto che non si sia fatto problemi a distruggere la porta d’ingresso che affaccia sulla provinciale: è vero che di notte passano poche auto, ma è comunque una strada di transito». Più che i cento euro rubati, però, a lasciare parecchia amarezza in bocca è il danno alla porta. «Ci vorranno circa cinquemila euro per sistemare l’ingresso - ha concluso la Sandrinelli - Per non parlare dell’angoscia che ho provato. Ho provveduto subito a sporgere denuncia, ma sembra quasi mi abbiano preso di mira. É il quarto furto in quattro anni e, come se non bastasse, l'assicurazione che avevo quando ho subito l’ultimo colpo dei ladri, che mi avevano rotto i mobili e svuotato il negozio, mi aveva risarcito ma poi mi aveva detto che non avrebbe più potuto assicurarmi perché mi consideravano troppo a rischio. Il lavoro sta andando bene, ma questi episodi fanno passare la voglia. Mi piacerebbe ingrandirmi e puntare anche sull’usato e sull'usato per adulti, l’anno nuovo però non è cominciato di certo nel migliore dei modi».