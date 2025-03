Furto in farmacia: coppia ruba 23 confezioni di creme, scatta l'arresto.

Scatta l'arresto dopo il furto in farmacia

Succede a Isorella dove, nel tardo pomeriggio di ieri (lunedì 3 marzo 2025) i carabinieri della Stazione di Gambara sono stati allertati dopo il furto messo a punto in una farmacia.

Protagonisti due cittadini rumeni di circa 30 anni, un uomo e una donna di circa 30 anni, con precedenti di polizia i quali, subito dopo il colpo, si sono dati alla fuga. Nel frattempo il farmacista aveva cercato di non perdere di vista la Fiat 600 a bordo della quale i due malviventi si sono dati alla fuga.

Il bottino

I malviventi hanno portato via 23 confezioni di creme costose per un valore totale di circa 1.300 euro: ad occultare la merce era stata la donna prelevando direttamente i prodotti dagli espositori della farmacia per poi darsi alla fuga in auto insieme al complice. L’equipaggio dei Carabinieri di Gambara in servizio di pattuglia, avvisato dal titolare, si è subito messo alla ricerca dei fuggitivi e dopo averli intercettati nel comune di Fiesse li ha raggiunti ad Asola nel mantovano, al termine di un breve inseguimento. I due sono stati trovati in possesso di tutta la refurtiva.

Refurtiva consegnata al proprietario

Raccolta la denuncia, i Carabinieri della Stazione di Gambara hanno proceduto all'arresto dei due per furto aggravato in concorso. La refurtiva è stata riconsegnata al proprietario della farmacia.

I due cittadini rumeni, tradotti in mattinata davanti al Tribunale di Brescia per la convalida dell'arresto, sono stati sottoposti alla misura cautelare del divieto di dimora nella Regione Lombardia e rimessi in libertà in attesa dell’udienza per direttissima fissata per fine mese.