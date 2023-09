Furto in casa, il secondo a distanza di poco meno di un anno.

Succede a Rezzato, pochi giorni fa i ladri hanno fatto irruzione in via Fratelli Cervi: hanno forzato la porta e rovistato ovunque alla ricerca di oggetti di valore. Agili ma soprattutto veloci tanto che i vicini di casa non si sono accorti di nulla. Forse anche perché già conoscevano l'abitazione?

Non si sa, di certo solo il fatto che in quella stessa abitazione poco meno di un anno fa i malviventi avevano fatto irruzione. In quell'occasione, però, l'uomo che lì vi abita aveva sfiorato il faccia a faccia con i ladri. Questione di attimi, i ladri se ne sono andati una volta accortisi che l'uomo era rientrato a casa.

La chiamata ai carabinieri e la denuncia

Immediatamente è scattata la chiamata ai carabinieri e il proprietario dell'abitazione ha fatto denuncia. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri, nel frattempo la preoccupazione in zona non smette di crescere.