Chiari

Fortunatamente non è stato portato via molto dall'abitazione. Marco Baldini, che ha raccontato l'accaduto su Tik Tok, ha immediatamente fatto denuncia ai carabinieri.

Sono rimasti in casa per meno di dieci minuti, non hanno portato via quasi niente, ma hanno trafugato e messo le mani ovunque, sopratutto in camera da letto e nella culla della bambina. E' successo a Chiari quando, nel corso della scorsa settimana, ai danni del noto gioielliere Marco Baldini, titolare dell'omonima attività insieme alla famiglia.

Furto in casa del gioielliere: ladri immortalati dalle telecamere

Sono entrati, ma non si sono accorti di essere visti. Invece, le telecamere perfettamente funzionanti hanno ripreso tutto, anche il loro essere estremamente inesperti nei furti.

I malviventi sono entrati dal retro, dal giardino, e dopo aver perlustrato il salotto hanno raggiunto la camera da letto dell'abitazione di Marco Baldini, gioielliere clarense che ha documentato i fatti appena accaduti su Tik Tok. Le visualizzazioni sono andate alle stelle. L'episodio si è verificato il 20 gennaio alle 17.40: tutto è durato una decina di minuti. La compagna di Baldini era fuori casa e proprio al suo ritorno i tre ladri, evidentemente giovani e inserperti (ma con tanto di mascherina), sono scappati.

Non è stato trafugato molto, qualche vestito, una borsa e un orologio del defunto padre (un Paul Balden), ma quello che ha dato molto fastidio è stato il fatto che i malviventi abbiano messo le mani negli oggetti personali e nella culla. La denuncia è stata regolarmente depositata dai carabinieri della stazione di Chiari. Baldini ha anche invitato i concittadini, e tutti i followers, a non tenere oggetti di valore in casa.

Mi sembrava di vedere la Banda Bassotti. Tre imbecilli che non sapevano nemmeno esattamente chi colpire e cosa portare via. Devono aver visto le finestre con le tapparelle alzate e hanno fatto irruzione nel giardino, per poi forzare una portafinestra. La mia compagna era uscita per commissioni di pochi minuti.

Ha raccontato Baldini nel suo Tik Tok che ha ottenuto tantissime visualizzazioni.

L'articolo completo sarà sul ChiariWeek in edicola da venerdì 28 gennaio.