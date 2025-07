beccato!

Nei guai un 36enne italiano il quale ha cercato, senza successo, di nascondersi in un sottoscala

Furto in appartamento a San Gervasio Bresciano: rubati una tv, due motoseghe e un tagliasiepi.

Furto in appartamento

Nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 luglio 2025 i carabinieri della stazione di Manerbio hanno messo le manette ai polsi ad un cittadino italiano 36enne. L'uomo si è reso responsabile di un furto aggravato in abitazione nel comune di San Gervasio Bresciano.

A segnalare i fatti al 112 una famiglia che, in piena notte, ha sentito dei rumori sospetti provenire da un appartamento che sapevano essere, al momento, disabitato. Una volta sul posto i militari hanno notato la serratura forzata con un trapano ed un vetro rotto.

Hanno quindi iniziato a cercare il responsabile. Quest'ultimo è stato trovato nel mentre stava tentando di nascondersi in un sottoscala. Il 36enne è stato trovato in possesso della refurtiva asportata (un televisore, due motoseghe ed un tagliasiepi), è stato quindi dichiarato in stato di arresto e condotto dai carabinieri della compagnia di Verolanuova in attesa della direttissima che sarebbe stata celebrata la mattina seguente.

Divieto di ritorno a San Gervasio Bresciano

L'uomo, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato quindi condotto davanti al tribunale di Brescia che ha convalidato l’arresto. Nei confronti dell'uomo verrà inoltre proposta l’emissione della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di San Gervasio Bresciano.