Furto in abitazione sventato: i proprietari rincasano in tempo.

Nel tardo pomeriggio

Succede a Mazzano, più prescisamente nella frazione di Molinetto. Nei giorni scorsi i malviventi non hanno atteso la tarda serata, a loro è bastato il tardo pomeriggio per entrare in azione, verso el 18. Non prima però di aver forzato le inferriate, tagliato le tapparelle e rotto i vetri della porta finestra per poter accedere all'abitazione. Nessuno, nemmeno i vicini, si sarebbero accorti dell'accaduto. Nemmeno un rumore a destare sospetto.

Furto sventato, scatta l'allarme

Tutto sembrava filare liscio fino al momento in cui, entrati nell'abitazione, ha iniziato a suonare l'allarme. Un imprevisto che ha allarmato i ladri i quali si sono quindi dati alla fuga. In breve sono giunti sul posto i proprietari allarmati dalle notifiche che, nel frattempo erano giunte sui loro cellulari. Fortunatamente, una volta giunti a casa, dei ladri non c'era più nemmeno l'ombra. Non si tratterebbe di un caso isolato.