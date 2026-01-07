Furto aggravato in concorso. Questa l’accusa a carico di due uomini, entrambi cittadini italiani, ritenuti responsabili di aver rubato 11 sacchi di pellet nel deposito di un negozio di Adro. Per i soggetti, fermati dai carabinieri della stazione di Erbusco (supportati dai colleghi di Marone), è scattata la denuncia a piede libero.

Furto di pellet ad Adro: due denunciati a piede libero

Nella tarda serata di martedì 6 gennaio i carabinieri di Erbusco, supportati dai colleghi di Marone, hanno denunciato a piede libero due cittadini italiani, rispettivamente di 56 e 49 anni, ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso. A innescare il blitz l’acume del gestore della pizzeria che sorge accanto all’esercizio commerciale in cui è avvenuto il furto, che ha notato qualcosa di sospetto e ha avvisato il proprietario del negozio, innescando così la chiamata al 112. Giunti tempestivamente sul posto, i militari hanno accertato che i ladri, entrambi pluripregiudicati e residenti nei comuni di Telgate (BG) e Cazzago San Martino, erano stati bloccati dallo stesso proprietario mentre tentavano di allontanarsi. In base alla ricostruzione effettuata dai carabinieri i due, dopo aver forzato il cancello d’ingresso della struttura, si sarebbero introdotti nel deposito esterno al negozio asportando 11 sacchi di pellet. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario. I due fermati, espletate le formalità di rito, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato. L’operazione si inserisce nell’ambito del costante monitoraggio del territorio disposto dalla Compagnia di Chiari per il contrasto ai reati contro il patrimonio.