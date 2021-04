Il fatto è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì.

Furto da 50mila euro nello studio odontotecnico

Un furto mirato. Questa, almeno, è l’idea che si sono fatti i titolari dello studio Odontotecnica Wind srl di Rovato, che è stato preso di mira da un gruppo di malviventi. “Visto quello che hanno rubato ci viene da pensare che sapevano perfettamente cosa portare via”, queste le parole di Diego Goffi, uno dei tre titolari dell’attività che dal 2015 è situata in via XXV Aprile. Un colpo da oltre 50mila euro: i delinquenti hanno trafugato l’auto aziendale, poi ritrovata a Ospitaletto, un forno per ceramiche e soprattutto una stampante 3D molto costosa. Sul caso stanno indagando i carabinieri della Compagnia dei carabinieri di Chiari.

