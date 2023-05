E' stata una notte molto agitata quella tra sabato 29 e domenica 30 aprile alla discoteca Number One di Corte Franca. La presenza del rapper statunitense Nle Choppa ha infatti attirato migliaia di giovanissimi da tutto il nord Italia e, come spesso accade in queste situazioni, sono sorti disordini e tafferugli. Oltre a una rissa, sedata quasi sul nascere dai buttafuori, e ad altre situazioni che hanno richiesto l'intervento dei carabinieri, si è verificato anche un furto con strappo. Grazie però al pronto intervento della pattuglia di Trenzano, i due colpevoli sono stati fermati e arrestati.

Furto con strappo fuori dal Number: arrestati due ragazzi

La pattuglia dei carabinieri di Trenzano, impegnata in alcuni controlli nei pressi della discoteca Number One, ha arrestato in flagranza di reato per furto con strappo e resistenza a pubblico ufficiale due ragazzi di 20 e 18 anni, residenti in provincia di Verona. All’uscita dal locale avevano strappato dal collo una catenina d’oro a ragazza di 19 anni, friulana. La collana purtroppo non è stata recuperata: prima di essere fermati dai militari, i ragazzi sono riusciti a consegnarla a dei complici non identificati. Trattenuti presso le camere di sicurezza Chiari, i due sono stati giudicati per direttissima nella mattinata di lunedì 1° maggio. Per il 20enne si sono aperte le porte del carcere, mentre sono scattati gli arresti domiciliari per il 18enne. La giovane vittima, oltre allo spavento, ha riportato alcune lesioni in corrispondenza del collo.