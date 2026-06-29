Furto all’oratorio: rubato marsupio con contenuto di valore, la Locale identifica la responsabile.

A Rezzato furto all’oratorio

I fatti risalgono a qualche giorno fa quando, all’interno dell’Oratorio di Rezzato, è stato rubato un marsupio con all’interno effetti personali di importante valore. Informata dell’accaduto, ad intervenire è stata la Polizia Locale che ha proceduto all’identificazione della donna grazie alle immagini fornite dalla videosorveglianza, è quindi scattata la denuncia all’autorità giudiziaria.

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