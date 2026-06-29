Furto all’oratorio: rubato marsupio con contenuto di valore, la Locale identifica la responsabile.
A Rezzato furto all’oratorio
I fatti risalgono a qualche giorno fa quando, all’interno dell’Oratorio di Rezzato, è stato rubato un marsupio con all’interno effetti personali di importante valore. Informata dell’accaduto, ad intervenire è stata la Polizia Locale che ha proceduto all’identificazione della donna grazie alle immagini fornite dalla videosorveglianza, è quindi scattata la denuncia all’autorità giudiziaria.
La raccomandazione
“L’episodio conferma l’efficacia degli investimenti effettuati dall’Amministrazione comunale della Città di Rezzato nel potenziamento dei sistemi di videosorveglianza, strumenti fondamentali per la tutela della sicurezza pubblica e per il supporto alle attività di prevenzione e repressione dei reati – hanno dichiarato – . Chi pensa di poter colpire la comunità nell’impunità deve sapere che ogni episodio viene affrontato con la massima attenzione e che il Comando Polizia Locale di Rezzato opera con determinazione per individuare i responsabili e assicurarli alla giustizia. Si rinnova l’invito ai cittadini a segnalare con tempestività ogni situazione sospetta, affinché la collaborazione tra istituzioni e comunità continui a rappresentare uno strumento essenziale per la tutela della sicurezza del territorio”