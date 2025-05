Furto all'Italmark di Nave: scatta la denuncia per un 21enne.

Nella notte tra giovedì 1 e venerdì 2 maggio 2025 i militari della Stazione di Concesio e del Radiomobile della Compagnia di Gardone Valtrompia sono intervenuti a seguito della segnalazione di un furto all'Italmark di Nave. Una volta giunti sul posto i militari hanno sorpreso un 21enne originario della Guinea mentre un secondo soggetto è riuscito a fuggire.

Dopo aver forzato la saracinsesca posteriore del negozio sono entrati all'interno ed hanno asportato bottiglie di alcolici e dispositivi informatici. Hanno inoltre tentato di aprire anche la cassa continua presente. Il giovane è stato inoltre fermato e sottoposto a perquisizione personale oltre ad essere stato trovato in possesso di 3 grammi di hashish. Tutta la refurtiva asportata è stata riconsegnata al direttore dell’esercizio commerciale, e il 21enne denunciato in stato di libertà per furto aggravato e segnalato per possesso di sostanza stupefacente.