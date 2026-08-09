Furto all’Anima Kraken di Rovato: ladro in fuga con la cassa

Un furto si è verificato alle 6 di domenica 9 agosto all’Anima Kraken, noto locale di via Porcellaga a Rovato. Il ladro è stato filmato dalle telecamere di videosorveglianza.

Furto all’Anima Kraken di Rovato

Il ladro si è introdotto nel locale intorno alle 6 di mattina. Ha distrutto la porta d’ingresso con una mazza ed è entrato, portando via la cassa. E’ stato fortunato: all’interno c’erano infatti circa 400 euro in contanti. L’uomo era a bordo di un furgoncino bianco (aveva parcheggiato il veicolo sul marciapiede). Ingenti i danni provocati, anche se l’Anima Kraken è regolarmente aperto.

La rabbia dei proprietari

Il colpo è stato integralmente ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Si tratterebbe di un soggetto già noto alle forze dell’ordine. Tuttavia, l’episodio lascia l’amaro in bocca, come evidenziato da una delle proprietarie del locale: “La rabbia è che se anche le forze dell’ordine lo arresteranno verrà lasciato a piede libero. Il vero proprievaon ci sono possibilità per queste persone di essere reintegrate con la società, le strutture di reinserimento sono poche. Inoltre non c’è volontà da parte loro come dimostrato da molto fatti di cronaca che avvengono in tutta Italia”.