Furto al Viandante di Provaglio: fermato il ladro, è di Provaglio

Non è il primo, ma il terzo furto che il 48enne mette a segno ai danni del Viandante Franciacorta, il locale sede di Legambiente alla stazione di Provaglio d’Iseo. Questa volta, però, è stato colto in flagrante.

Furto al Viandante di Provaglio: fermato il ladro

E’ successo ieri pomeriggio in via Stazione Nuova. Un provagliese classe 1972 ha spaccato la porta d’ingresso del locale per introdurvisi e asportare il contenuto della cassa. Un uomo che si trovava in zona lo ha subito notato e, avvisate le Forze dell’ordine, ha indicato loro che il 48enne era fuggito verso il centro del paese. Sul posto si sono subito recati gli agenti della Locale di Provaglio e Iseo e i carabinieri della Stazione di Iseo. Il ladro è stato riconosciuto, fermato e portato in caserma. Aveva asportato il poco denaro contenuto nella cassa, ma i danni che ha causato al locale sono ingenti.

Amarezza: “Siamo in un momento di emergenza nazionale, ma succede anche questo”

“In un momento come questo, in cui tutti dovrebbero avere senso civico e rispetto succede anche questo – ha commentato il titolare sulla pagina del locale, con amarezza – Le tante attività come la nostra che han deciso di chiudere per arginare la diffusione del coronavirus, si ritrovano già in una situazione complicata. È la terza volta che la stessa persona entra a rubare (e cosa ci sarà da rubare lo sa solo lui) nel nostro locale ma questa volta non si è limitato a questo, ha pure vandalizzato la sala d’attesa, sradicando l’obliteratrice e il posacenere dalle pareti. Ci continuiamo a chiedere come sia possibile che in un momento come questo possano accadere queste cose. Sono giorni in cui tutti dovrebbero stare a casa, giorni di emergenza nazionale e di grave difficoltà economica per molti”.

