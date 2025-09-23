L'invito

"Chi sceglierà di rimediare dimostrerà rispetto. E troverà più accoglienza nel restituire che nel trattenere"

Ome · 23/09/2025 alle 11:46

Furto a La Fiorita: rubata la sella dei cavalli durante il Festival del Franciacorta, l’appello.

La Fiorita, furto durante il Festival del Franciacorta

Un episodio spiacevole che si è verificato nel corso del Festival del Franciacorta andato in scena da venerdì 19 a domenica 21 settembre 2025. L’accaduto è stato segnalato sui sociale dove si legge:

L’appello

“Durante il Festival del Franciacorta ci è stata rubata la sella dei nostri cavalli, esposta in agriturismo. Oltre che a sedie, teli e cuscini. Un gesto che ci rattrista, perché non erano semplici oggetti, ma parte della nostra storia. Abbiamo i video delle telecamere, ci auguriamo che chi l’ha presa, scelga la via più giusta: restituirla”.

Come detto:

“Prima di arrivare a conseguenze spiacevoli, offriamo un’alternativa: la possibilità di restituire ciò che è stato preso. La sella appartiene ai nostri cavalli e alla nostra storia. Non a chi l’ha portata via.
Chi sceglierà di rimediare dimostrerà rispetto. E troverà più accoglienza nel restituire che nel trattenere”.

