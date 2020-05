Furti seriali sulle auto in sosta: 27enne di Roccafranca beccato dai carabinieri di Castrezzato. Si è concluso il ciclo di indagini che ha portato i militari a scoprire la verità sul caso.

Furti seriali sulle auto in sosta

Tra ottobre 2019 e febbraio 2020, tra Castrezzato e Castelcovati si sono verificati una serie di furti seriali su autovetture in sosta, soprattutto in prossimità delle scuole e dei cimiteri.

I militari della Stazione dei carabinieri di Castrezzato hanno avviato un’attività d’indagine e, dalle immagini dei sistemi di video sorveglianza nonché dai dati dei sistemi di lettura targhe di quei Comuni, hanno individuato l’autovettura presumibilmente in uso al malfattore, una Opel Corsa intestata a S.V., classe 1993 e residente a Roccafranca, disoccupato, con numerosi precedenti.

Le indagini – 15 reati

I militari hanno dunque svolto un servizio di pedinamento e hanno stabilito in modo certo che l’autovettura era effettivamente usata da S.V. Infine, poiché in alcuni furti erano state sottratte carte di credito e bancomat, i Carabinieri hanno attivato gli istituti di sicurezza bancari scoprendo che erano stati operati dei prelievi con dette carte di debito/credito, riuscendo ad ottenere immagini del giovane e a stabilire in modo certo le sue responsabilità.

Ulteriori accertamenti hanno permesso di attribuire al malfattore ben 15 fatti reato tra furti su autovetture ed illeciti prelievi bancari/acquisti operati con le carte provento di furto.

L’arresto

La Procura di Brescia, concordando con il lavoro d’indagine dei Carabinieri e ricorrendone le condizioni, ha chiesto e ottenuto dal Tribunale della Leonessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il ragazzo che, nel frattempo, si era allontanato dalla residenza poiché in visita ad alcuni parenti al campo nomadi di Limbiate (MI).

Con la collaborazione della Stazione CC di Limbiate, i Carabinieri di Castrezzato sono però riusciti ad individuare il malfattore e, nella giornata di mercoledì, ad eseguire il suo arresto. S.V. è stato portato in carcere a Brescia dove è tuttora detenuto.

Il “bottino” rinvenuto

La sua perquisizione personale e domiciliare ha permesso di rinvenire e sequestrare: 14 portafogli, 6 borse, 5 paia di occhiali e 2 cellulari provento dei numerosi furti da lui commessi. S.V. è stato quindi tradotto presso il carcere di Brescia dove è tuttora detenuto.