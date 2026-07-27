Furti nei supermercati a Rezzato: due le persone denunciate.

A Rezzato: furti molteplici nei supermercati

Sono scattate nelle ultime settimane denunce nei confronti di due soggetti ritenuti responsabili di distinti furti commessi ai danni di esercizi commerciali del territorio. In uno dei due casi in questione un uomo, dopo aver sottratto merce dagli scaffali, si è recato nei servizi igienici del supermercato per nasconderla tentando poi di allontanarsi. Tentativo non andato a buon fine dal momento che gli agenti della Locale sono riusciti a bloccarlo a poche decine di metri dall’esercizio commerciale nel corso di un servizio di controllo del territorio.

Nel secondo episodio un uomo ha invece oltrepassato le casse senza pagare merce per un valore totale di circa 200 euro: il soggetto, grazie alle indagini e grazie alle immagini fornite dalla videosorveglianza, sono riusciti ad identificarlo e a denunciarlo.

Presenza costante sul territorio