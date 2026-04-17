Intercettati dopo il furto di una borsa, non si sono lasciati prendere con facilità. Anzi, hanno dato il via a una folle fuga con inseguimento da Coccaglio fino a Chiari, dove sono stati fermati dai Carabinieri della Sezione Radiomobile. Tre uomini di nazionalità sudamericana, di 32, 24 e 40 anni, sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato in concorso, utilizzo indebito di carte di credito e resistenza a pubblico ufficiale.

Furti nei parcheggi e fuga folle, finita a Chiari: tre arresti dopo inseguimento in Franciacorta

L’intervento è scattato dopo la segnalazione di un furto con destrezza avvenuto nella mattinata di giovedì 16 aprile 2026 nel parcheggio di un supermercato a Ospitaletto. Vittima una donna di 77 anni, distratta da uno dei malviventi con la scusa di alcune monete cadute a terra, mentre un complice le sottraeva la borsa dall’auto.

Grazie alla rapida analisi dei sistemi di videosorveglianza e di lettura targhe, i militari sono riusciti a individuare una Toyota Aygo grigia, già segnalata in passato per episodi simili, intercettandola poco dopo nel centro di Coccaglio.

Alla vista della pattuglia, il conducente – un 30enne poi identificato – ha ignorato l’alt dandosi alla fuga a forte velocità. Ne è nato un inseguimento che ha coinvolto anche i Carabinieri di Rovato e la Polizia Locale di Chiari.

La corsa si è conclusa in una via senza uscita a Chiari, dove l’auto dei fuggitivi ha terminato la propria corsa contro alcuni muretti di recinzione, permettendo così alle forze dell’ordine di bloccare i tre occupanti.

A bordo, oltre al conducente privo di patente, c’erano altri due complici. Le perquisizioni hanno consentito di recuperare l’intera refurtiva: 1.540 euro in contanti, in parte appena prelevati da uno sportello ATM utilizzando il bancomat della vittima, rinvenuto insieme al codice PIN.

Lo stesso gruppo poche ore prima ha colpito a Concesio

Le indagini hanno inoltre collegato il gruppo a un altro furto commesso poche ore prima a Concesio, ai danni di una donna di circa 50 anni, alla quale erano stati sottratti borsa, telefono e denaro.

I tre, già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici, sono stati arrestati e messi a disposizione della Procura della Repubblica di Brescia. Dopo le formalità di rito, sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa della convalida della misura cautelare.