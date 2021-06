In alcuni casi sono stati i proprietari di casa a sventare i colpi. È la Compagnia dei Carabinieri di Chiari a indagare.

Furti in provincia: coinvolte decine di abitazioni e alcune attività commerciali

Furti in due attività di Castegnato e diversi tentativi in alcune abitazioni tra Ospitaletto, Castegnato e Palazzolo. Probabilmente si tratta dello stesso gruppo di malviventi, che nella notte tra mercoledì e giovedì è entrato in azione sul territorio franciacortino e non solo.

Pasticceria e calzature

I delinquenti hanno preso di mira la Pasticceria Gentilini e il negozio Nello Calzature, entrambe ubicate lungo via Franchi a Castegnato, riuscendo a portare a termine con successo il proprio piano criminale.

In totale i ladri sono riusciti a scappare con un bottino di circa 1.700 euro, dopo aver forzato gli ingressi dei due edifici.

Nelle abitazioni

Anche diverse abitazioni sono finite nel mirino dei ladri e in molti casi sono stati proprio i proprietari di casa ad avvertire le forze dell'ordine.

Fortunatamente non si sono registrati episodi di violenza ma la cittadinanza dei paesi coinvolti resta in allerta dopo questa "due giorni" nera.

