Furti in abitazione e nelle attività commerciali: controlli dei carabinieri a Verolanuova e Manerbio.

I controlli, furti in abitazione e nelle attività commerciali

Il servizio straordinario di controllo coordinato del territorio è stato svolto dai carabinieri di Verolanuova sabato 14 marzo 2026. Nel corso del sevizio, eseguito con l’impiego di sei pattuglie delle Stazioni dipendenti dalla Compagnia e del Nucleo Operativo e Radiomobile, la lente è stata puntata al contrasto dei furti in abitazione ed ai danni di attività commerciali nei due comuni della Bassa Bresciana.

I numeri

Ad essere eseguiti sono stati in tutto cinque controlli in cinque esercizi pubblici, tra Manerbio, Verolanuova e Dello. Controllati, inoltre, 43 veicoli in transito, identificate complessivamente 85 persone, tra conducenti e passeggeri, delle quali 23 di origine straniera e 30 già note alle forze dell’ordine. Ad essere state contestate sette sanzioni amministrative al Codice della Strada: due per l’articolo 80, i veicoli non erano stati sottoposti alla periodica revisione, due per inosservanza della segnaletica stradale (semaforo rosso e precedenza) ed una violazione del divieto di sorpasso.

Droga

Ma non è tutto: nel corso del controllo sono stati infatti segnalati alla Prefettura, quali assuntori di droga, due cittadini di Manerbio (uno di 22 anni ed uno di 21 anni) ed uno di Barbariga di 20 anni: sono stati rispettivamente trovati in possesso di 0,6 grammi di marijuana, 0,5 grammi di hashish e di una sigaretta artigianale confezionata con hashish misto a tabacco, tutto sottoposto a sequestro. È stato eseguito un controllo capillare delle vie urbane ed extraurbane con esecuzione di 4 posti di controllo nei due centri abitati di riferimento.