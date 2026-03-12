Furti di rame: scatta la denuncia per il gestore di un impianto di smaltimento rifiuti.

Nel corso dell’operazione Oro Rosso svolta in tutta Italia e finalizzata a contrastare i furti di rame nelle ferrovie, è stata eseguita un’ispezione in un impianto di recupero e smaltimento rifiuti a Torbole Casaglia.

All’interno dell’attività in questione è stato trovato uno stoccaggio di rifiuti complessi non autorizzato e l’immissione in atmosfera di fumi tramite un camino non autorizzato, collegato ad un macchinario. L’Arpa ha confermato quanto fatto emergere dalla Polfer.

All’interno dell’impianto è stato trovato un trituratore ed un separatore di cavi elettrici collegato ad un impianti di aspirazione non autorizzato. Inoltre, in una zona estranea alle aree autorizzate dell’impianto, un sito produttivo di piastrelle in plastica realizzate con scarti decadenti risultanti dall’attività di recupero e smaltimento rifiuti, usati come materie prime, senza però nessuna certificazione.

Cosa è emerso

Ad essere sequestrati sono stati: il macchinario per la triturazione e la separazione dei cavi elettrici collegato al camino non autorizzato; una mescola ed una pressa, macchinari destinati alla formatura delle piastrelle; 50 metri cubi di rifiuti plastici derivati dalla triturazione dei cavi elettrici; 325.000 kg di rifiuti plastici stipati in 70 “big-bags” ed in 4 cassoni carrellabili;

96 bancali contenenti 2.590 piastrelle di varia conformazione.

É scattata la denuncia nei confronti della rappresentante legale dell’impianto per il reato di gestione illecita di rifiuti.