Furti all’isola ecologica, la segnalazione va a segno e scatta la denuncia IL VIDEO

Furti all’isola ecologica: la segnalazione della Lega va a segno, scatta la denuncia per un uomo.

Aspettavano che l’isola ecologica chiudesse per poi entrare illegalmente e, non visti, sottrarre il materiale in essa custodito, in particolare elettrodomestici. Un fenomeno che a Palazzolo sull’Oglio continua da tempo, già fatto presente in Consiglio comunale dalla Lega che aveva anche presentato un’interrogazione chiedendo di rivedere la zona posteriore del sito, “dove il muro troppo basso permette l’ingresso senza alcuno sforzo ai ladri”, e di porre un freno alla situazione.

Intanto i “topi dell’isola ecologica” hanno continuato ad agire fino a che, ieri, sono caduti in trappola. Grazie alla segnalazione di Stefano Raccagni, capogruppo della Lega, che ha notato una bicicletta sospetta nei pressi del sito e un individuo che stava entrando nell’isola ecologica. Ha subito segnalato la situazione alla Polizia Locale che giunta sul posto ha raccolto le testimonianze e denunciato il colpevole, un uomo di origini romene residente a Pontoglio.