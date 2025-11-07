Furti a Rezzato: scattano una denuncia e un arresto in flagranza per due 50enni.

Due casi si sono verificati negli ultimi giorni a Rezzato: nel primo caso i carabinieri del Radiomobile di Brescia, nell’ambito di una serie di controlli sulla circolazione stradale, hanno fermato e poi perquisito un’auto con al volante un 52enne italiano già noto alle forze di Polizia trovando alcuni arnesi per lo scasso. Il materiale è stato quindi sequestrato e nei suoi confronti è scattata una denuncia a piede libero.

Aveva appena rubato un cellulare da casa di un amico

Nel secondo caso è invece scattato l’arresto da parte dei militari della locale stazione dei Carabinieri e di quella di Mazzano: a finire con le manette ai polsi un 50enne con precedenti penali e con l’accusa di furto in abitazione ed evasione. Il soggetto, finito ai domiciliari a Brescia, dopo essere evaso dalla propria abitazione, si è recato a Mazzano dove è stato bloccato ed arrestato dai carabinieri dopo aver rubato un telefono cellulare da casa di un conoscente.