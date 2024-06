Furgone tampona un camion e si ribalta sulla A4 tra Palazzolo e Rovato

Furgone si ribalta sulla A4, attimi di apprensione nella tarda mattinata di oggi (lunedì 24 giugno 2024) nel tratto tra Palazzolo sull'Oglio e Rovato. Pesanti le ripercussioni sul traffico autostradale.

Poco dopo le 12.20

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso poco dopo le 12.20. Per motivi ancora da accertare un furgone ha tamponato un camion e si è ribaltato.

Furgone si ribalta sulla A4

Il conducente è rimasto incastrato nel mezzo: a estrarlo, non senza difficoltà, sono stati i Vigili del Fuoco volontari di Chiari e Palazzolo, giunti sul posto assieme all'autogrù da Brescia, ed è stato trasportato in Poliambulanza dall'elisoccorso di Bergamo. Sul posto anche la Polizia Stradale e l'ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo e l'autoinfermierizzata, sempre da Palazzolo.

