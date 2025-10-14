L'allarme è scattato poco dopo le 15.30 in codice rosso nel tratto fra Rovato sud e Castrezzato

Furgone si ribalta in A35, quattro i feriti.

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l’allarme è scattato poco dopo le 15.30 in codice rosso sulla A35 nel tratto tra Rovato sud e Castrezzato. Ad intervenire sul posto tre ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso alzatosi in volo da Brescia.

Non risulterebbero coinvolti altri mezzi

Dalle prime ricostruzioni pare che ad essere coinvolto sia solo il furgone che, a seguito dello scoppio di una gomma, si è ribaltato. A bordo viaggiavano quattro muratori rimasti feriti.

Traffico in tilt

Pesanti le ripercussioni sul traffico che risulta essere congestionato non solo sulla BreBeMi ma anche sui raccordi successivi in direzione Milano.

