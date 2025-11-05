La buona notizia è che non si registrano feriti

Furgone prende fuoco, paura a Dello.

Paura a Dello, furgone prende fuoco

Attimi di apprensione nella tarda mattinata di oggi (mercoledì 5 novembre 2025) a Dello. Un furgone è andato a fuoco, dalle prime informazioni pare che l’incendio sia partito dal motore, le fiamme si sono presto estese andando di fatto a coinvolgere anche l’esterno del mezzo.

Non si registrano feriti

L’autista di origine indiana ha cercato in tutti i modi di spegnere l’incendio con gli estintori, purtroppo senza successo. La buona notizia è che non si registrano feriti.