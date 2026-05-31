Furgone in fiamme al Roccacenter, sul posto i Vigili del fuoco

Una colonna di fumo visibile a lunga distanza si è alzata dal Rocca Center di Roccafranca dove un furgone parcheggiato nel piazzale del centro commerciale è stato avvolto dalle fiamme.

Mezzo avvolto dalle fiamme: nessun ferito

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E’ successo questa mattina, sabato 31 maggio. Il mezzo, posteggiato a ridosso della sp72, ha preso fuoco richiamando l’attenzione di numerosi presenti. Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del fuoco di Orzinuovi, che hanno provveduto a domare l’incendio e a mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non si registrano feriti. Restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato il rogo. Sono in corso gli accertamenti.