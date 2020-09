Vigili del fuoco in azione a Pontoglio. E’ andato a fuoco un furgone in via Cividate.

Furgone in fiamme a Pontoglio

Pompieri in azione in via Cividate. L’allarme è scattato poco prima delle 11. E’ andato a fuoco un furgone, ma le fiamme sono già state domate dai Vigili del fuoco di Palazzolo e di Chiari. Nessuno è rimasto ferito. La zona è stata messa in sicurezza per le operazioni.

Il conducente è riuscito ad abbandonare il vecicolo non appena si è accorto che qualcosa non andava. Sono ancora da accertare le cause dell’incendio. Il mezzo è gia in fase di rimozione.