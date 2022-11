La chiamata ai soccorsi è partita in codice rosso, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. L'incidente è avvenuto a Chiari, sulla strada che collega con Roccafranca.

Furgone finisce fuori strada, ma nessun ferito

Codice rosso, poco prima delle 14, sulla strada che collega Chiari e Roccafranca. Un furgone è finito fuori strada sulla Sp62 (via Roccafranca) alla rotonda che conduce verso Castelcovati. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo ha fatto tutto da solo ed è finito fuori strada. Infatti, non ci sono altri coinvolti nel sinistro.

I soccorsi

La chiamata ai soccorsi è partita con la massima allerta per il 22enne alla guida, ma fortunatamente non è rimasto ferito nell'incidente. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco volontari di Chiari per la messa in sicurezza del mezzo, l'ambulanza di Rovato Soccorso e la Polizia Stradale di Chiari. Per il conducente non è stato nemmeno necessario il trasporto in ospedale.