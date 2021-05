Furgone contro una moto: elisoccorso in azione per un 20enne

La chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso per il conducente della moto. Lo scontro, in viale Dante, è avvenuto tra la due ruote e un furgone.

Furgone contro una moto: elisoccorso in azione a Pontoglio

Ancora non si conosce la dinamica dei fatti, ma la chiamata ai soccorsi è partita in codice rosso. L’incidente, intorno alle 10.20, si è verificato a Pontoglio, in viale Dante (la strada principale). Sul posto si sono precipitati l’automedica, l’ambulanza e i carabinieri del Radiomobile di Chiari, ma è stato necessario allertare anche l’elisoccorso. Destano preoccupazione le condizioni del conducente della due ruote, un giovane di circa 20 anni (di Pontoglio), ma fortunatamente è cosciente. Verrà portato agli Spedali Civili di Brescia, sempre in codice rosso in quanto la situazione resta comunque grave. Sul posto è subito accorsa anche la madre del giovane.

I medici si sono calati dall’elicottero, che per un po’ di tempo ha girato sopra la scuola, in attesa di un posto dove atterrare. E’ ancora in fase di ricostruzione quanto accaduto, ma sembrerebbe che prima dello scontro la moto arrivasse da Palazzolo (andando verso Urago), mentre il camioncino, che giungeva dalla direzione opposta, ha svoltato verso il parcheggio di via Fleaming. I carabinieri si sono occupando dei rilievi. Il personale dell’automedica, invece, ha visitato il conducente del camioncino, un uomo sulla cinquantina.

La situazione del traffico

Trattandosi della via principale, che collega anche con Urago e Palazzolo, ci sono forti disagi sul fronte traffico. La Polizia Locale di Pontoglio è presente sul posto per cercare di alleviare la problematica. Viale Dante è rimasta ferma per circa un’ora.