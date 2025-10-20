Furgone a ruote all’aria sulla Provinciale tra Borgo San Giacomo e Villachiara

Furgone si ribalta sulla Strada Provinciale che collega Borgo San Giacomo a Villachiara.

Strada Provinciale, furgone finisce a ruote all’aria

Dalle prime ricostruzioni pare che l’auto abbia fatto tutto da sola, finendo ruote all’aria. La buona notizia è che non risulterebbero esserci persone ferite. Quindi nessuna grave conseguenza ma solo tanta e comprensibile paura.

Nessuna pesante ripercussione sul traffico

L’incidente non sembra avere inoltre comportato particolari disagi sul traffico, la circolazione ha infatti continuato a procedere regolarmente salvo qualche fisiologico rallentamento.