Furbetti della monnezza: le multe diventano salatissime per gli incivili

Lotta ai furbetti della monnezza, il Comune fa lievitare le sanzioni. La decisione è stata presa negli scorsi giorni dalla Giunta Comunale di Manerbio che ha emesso una delibera con la quale ha stabilito un corposo aumento delle sanzioni in caso di abbandono di rifiuti.

Abbandono rifiuti

Una questione spesso discussa in piccole e grandi realtà perché, serve dirlo, gli incivili ci sono un po ovunque. Così, per reprimere questi comportamenti che sarebbero di semplice civiltà, è stato deciso di inasprire le sanzioni previste. Le nuove indicazioni sono state inserite nel Regolamento Comunale di Polizia Urbana.«In questo modo si è data evidenza alla particolare gravità del comportamento di chi getta, versa o deposita abusivamente su area pubblica o di uso pubblico qualsiasi tipo di rifiuto che si tratti di ingenti quantità o di una semplice lattina - hanno fatto sapere dal Comune - La nuova sanzione per chi commette questo grave atto di inciviltà è stata portata a 250 euro in caso di abbandono sia su suolo pubblico che nelle rogge o corsi d’acqua.

Sanzioni

Ma in che cifra si quantificavano le multe elevate in precedenza? Le sanzioni previste in passato andavano da 25 a 100 euro (con pagamento in misura ridotta pari a 33 euro) per la violazione prevista riguardo il suolo pubblico, mentre per i corsi d’acqua si passava da 50 a 250 euro (con pagamento in misura ridotta pari a 83 euro). Insomma, un rilevante aggravamento delle sanzioni voluto fortemente dall’Amministrazione Comunale per contrastare un comportamento ritenuto estremamente grave non solo da un punto di vista di tutela dell’ambiente, ma anche da un punto di vista economico, rendendo necessari ingenti investimenti pubblici per porre rimedio a questa problematica.