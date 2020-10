Fuori strada sul provinciale, salvo un 24enne SIRENE DI NOTTE

Fuori strada sul provinciale, salvo un 24enne: uno degli interventi che questa notte hanno visto i soccorritori sfrecciare lungo le strade del bresciano.

Gli incidenti

Attimi di paura questa notte, verso le 2, in via Padana Superiore a Cazzago San Martino. Un ragazzo di 24 anni è finito fuori strada poco dopo l’hotel Papillon e il sinistro ha subito allertato i volontari del pronto soccorso di giornata: giunti sul posto in codice rosso si sono però accertati delle condizioni del conducente, che sembra essere uscito dall’incidente miracolosamente illeso. E ‘stato trasportato all’ospedale di Montichiari, invece, il 32enne soccorso a Visano, in via dell’Industria alle 22, dopo essere caduto al suolo: sul posto anche le Forze dell’Ordine per chiarire i dettagli della vicenda.

Le aggressioni

Diversi anche i casi di aggressione. La prima verso le 21.15, in via Basseda a Concesio, ai danni di una 35enne trasportata in ospedale in codice verde dai soccorritori di Nave. Alle 23 è stato aggredito anche un 68enne in via Botticelli, a Brescia, mentre la mezzanotte è scoccata con il ricovero in ospedale di un 22enne di Montichiari, aggredito in via Brescia. I Carabinieri sono intervenuti per i rilievi in tutte le situazioni.