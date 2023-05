Pullman fuori strada: 12 persone finiscono in ospedale

L’incidente è accaduto sulla strada interna che collega Dello ad Azzano Mella

Fuori strada in pullman mentre vanno a scuola

Erano circa le 6.50 di oggi (lunedì 8 maggio 2023) quando sulla strada interna tra la campagna di Dello è quella di Azzano Mella, un pullman di linea, con a bordo numerosi studenti e lavoratori diretti in città, è finito fuori strada. Il ribaltamento è avvenuto poco dopo una curva, nell’arco di pochi istanti il mezzo si è ritrovato riverso sul lato destro nel terreno adiacente la sede stradale.

Ad accorgersene i passeggeri di un secondo autobus della stessa compagnia di trasporti che stava transitando in quel momento. Da questo secondo mezzo un ragazzino è prontamente sceso e ha subito iniziato a prestare soccorso ai coetanei e alle persone a bordo di quello antecedente finito fuori strada.

I soccorsi

La chiamata al 112 è partita alle 6.52. Data la portata dell’evento, per il numero di persone coinvolte, è stata attivata la procedura di maxi emergenza. La centrale operativa ha inviato in via Caduti del lavoro, la Polizia Stradale, quella Locale per garantire la sicurezza della scena, la viabilità e la corretta ricostruzione dei fatti, diverse squadre dei vigili del fuoco in arrivo da Brescia, Chiari, Verolanuova. Ambulanze e il mezzo di soccorso avanzato con a bordo medico e infermieri partito dagli Spedali Civili di Brescia. Ogni persona coinvolta nel sinistro è stata visitata sul posto. L’evento poteva avere esisti ben peggiori ma fortunatamente solo 12 persone sono state trasferite negli ospedali del territorio (Spedali Civili, Poliambulanza, Manerbio e Città di Brescia) con 11 codici verdi e 1 codice giallo per una passeggera di 62 anni. Le condizioni non hanno destato particolari preoccupazioni, si è trattato prevalentemente di lcontusioni. Anche il ”ragazzino-soccorritore” è stato affidato alle cure mediche per una contusione al ginocchio che si è procurato mentre prestava aiuto.

Il resto degli occupanti del pullman che questa mattina erano diretti a scuola e al lavoro sono stati affidati ai famigliari giunti sul posto, dove oltre ai soccorritori sanitari e tecnici e gli agenti della Stradale e della Locale, era presente anche il primo cittadino azzanese Matteo Ferrari.

Viabilità

La strada è ancora chiusa al traffico per garantire la rimozione del mezzo in sicurezza, in corso proprio ora, e il riassestamento della sede stradale e della banchina laterale.

Le immagini