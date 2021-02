Fuori strada con l’auto: ferite tre persone

Sono tre i feriti nell’incidente avvenuto intorno alle 12.20 tra Erbusco e Adro, sulla Sp XII.

Fuori strada con l’auto

Nel sinistro è rimasto coinvolto un solo veicolo. Per cause in corso di accertamento l’auto è finita fuori strada, piombando dentro a un campo. Sui veicolo viaggiavano tre persone, due uomini e una donna. Le operazioni di soccorso hanno richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco di Palazzolo, oltre che di due ambulanze provenienti rispettivamente da Sarnico e da Palazzolo e di un’auto medica. Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte è in gravi condizioni. Per i rilievi è stata allertata la Polizia Stradale.

Seguiranno aggiornamenti.